Montevecchi (Lega): “Consentire anche a Rimini manutenzione stabilimenti balneari e alberghi"

“Anche nella Provincia di Rimini è giunto il momento di permettere i lavori di manutenzione agli stabilimenti balneari e agli alberghi. Mentre in tante località di vacanza sono partiti, noi siamo fermi. Inoltre, essendo la nostra una zona "quasi rossa", necessita di un contributo straordinario da parte della Regione”. È quanto chiede il Consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, che specifica: “Per quanto concerne gli stabilimenti balneari, ora è fondamentale garantire subito al solo personale impegnato, anche in Provincia di Rimini, la possibilità di consentire necessarie attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione e di pertinenza. E anche per quanto riguarda tutto il comparto turistico, comprese le strutture ricettive, ritengo sia importante permettere di realizzare lavori di manutenzione, seguendo chiaramente tutte le prescritte norme di sicurezza e anti-contagio, per permettere alle nostre imprese di lavorare e non rimanere più ferme”.

Inoltre il consigliere, in merito al tema turismo, conclude: “Chiedo a Bonaccini, in qualità di Presidente della Regione, di farsi promotore, presso la Conferenza Stato-Regioni, delle richieste portate avanti dalla Lega a livello nazionale dai nostri parlamentari, a partire dalla sospensione del pagamento del canone demaniale per le imprese balneari, estensione dell’Iva agevolata al 10% per la vendita dei pacchetti turistici e per i servizi inerenti agli stabilimenti balneari, la reintroduzione dei voucher per i lavoratori stagionali, lo stop alla direttiva Bolkenstein per gli stabilimenti balneari, buoni vacanza da poter spendere presso destinazioni italiane di un importo pari a 1000 euro a famiglia sul quale potrebbe intervenire anche la nostra Regione, fino ad arrivare all’istituzione di un fondo straordinario di sostegno al mancato reddito per tutte le imprese che operano nel comparto turistico”.