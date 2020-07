Nadia Rossi sul 'gradimento' di Gnassi e Bonaccini: "Premiato il buon governo"

"La nuova edizione del Governance Poll, la classifica del gradimento per governatori di regione e sindaci, premia il buon governo, la concretezza, la capacità di interpretare i tempi e rispondere ai mutevoli bisogni delle persone e dei territori", afferma la consigliera regionale Pd Emilia Romagna Nadia Rossi.

"Le rilevazioni del Sole 24 ore pubblicate oggi rappresentano una bussola indispensabile da tenere a mente: la crescita di consensi ottenuta sia dal presidente Stefano Bonaccini sia dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi confermano che, anche e soprattutto nei momenti di maggior crisi, i cittadini si affidano e si fidano di chi agisce, di chi non si perde in chiacchiere e polemiche vuote e chi cerca il coinvolgimento della società civile in tutte le sue componenti per vincere insieme le sfide probanti del periodo attuale".

Continua Nadia Rossi: 2Guardo in particolare all’esperienza del comune capoluogo, nove anni di mandato, pochi mesi in tempi tutt’altro che facili, ma oggi più che mai i cittadini credono nei progetti, in chi ha visioni condivise con la comunità e lavora per trasformarle in realtà. Rimini nel 2011 ha intrapreso un percorso di cambiamento, oggi nel 2020 quel cambiamento è sotto gli occhi di tutti. Indicazioni che il Pd e il centrosinistra dovranno tenere bene a mente in previsione dei prossimi mesi quando si dovrà decidere quale sarà il futuro di Rimini".