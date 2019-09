Nasce a Rimini il gruppo locale di Più Europa

Dopo mesi di attività politica, in questi giorni a Rimini si è costituito formalmente il gruppo locale di Più Europa. Durante l’assemblea sono stati eletti William Ottaviano Coordinatore e Luca Fiorenzola Tesoriere, che verranno affiancati nel loro lavoro da un direttivo giovane e appassionato. Nell’ultima riunione, simpatizzanti e iscritti, hanno discusso di priorità per la città, iniziative future, elezioni regionali e del nuovo esecutivo presieduto, nuovamente, da Conte.

"Il movimento europeista, riformista, liberal-democratico ed ambientalista guidato da Benedetto Della Vedova e che ha come leader Emma Bonino - spiegano in una nota stampa - ritiene un bene che Salvini non sia più alla guida del Viminale e la Lega al governo dell’Italia ma non ha ritenuto di votare la fiducia al governo “giallorosso” perché non ha considerato sufficiente la discontinuità con il Conte precedente. E il programma, elencato lungamente dal premier, ancora troppo vago e superficiale. Più Europa si renderà protagonista di un opposizione democratica e costruttiva e non farà mancare il suo appoggio a provvedimenti che riterrà positivi per il paese. A Rimini, da subito, il gruppo locale aprirà un dialogo ed un’eventuale collaborazione con le forze politiche e sociali che condivideranno le nostre idee, programmi ed iniziative".