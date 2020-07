Nasce a Rimini il primo "Circolo Nazionale Amici dell'Avanti" intitolato a Pertini

Nasce a Rimini il primo Circolo Nazionale Amici dell’Avanti intitolato a Sandro Pertini, Presidente della Repubblica di estrazione socialista. Il circolo è stato presentato martedì al Terrae Maris di Viserba, dove hanno partecipato amici e simpatizzanti dell’Avanti!, giornale che da maggio ha ricominciato ad essere stampato sotto la direzione di Claudio Martelli.

Il Circolo riminese è nato con l’apporto del gruppo di Rinascita Civica e del suo segretario Mario Erbetta, ed ha come presidente Gabriele Colonna e come vice Francesco Panzella. “Il fine del circolo – spiegano – è far conoscere il giornale anche ai più giovani che non hanno potuto mai leggerlo oltre che ai vecchi lettori, ma anche di organizzare iniziative culturali con tutti coloro che stanno partecipando attivamente e con i loro articoli a rendere l’Avanti! il vero giornale di opinione politica italiana”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 110 i circoli in via di formazione in Italia. A settembre, sempre a Rimini, ci sarà la presentazione unitaria nazionale dove si parlerà anche dell’ipotesi di un azionariato popolare per la proprietà delle Edizioni di cui oggi Critica Sociale è l’editrice. “E’ stato un onore scrivere un articolo su un giornale storico come l’Avanti! a fianco di grandi firme del giornalismo - afferma Mario Erbetta - ma ancor di più è stato un onore aver potuto rimodernare in quest’articolo i concetti dei Meriti e i Bisogni illustrati da Claudio Martelli nel congresso del Psi tenutosi nell’Aprile 1982 proprio a Rimini. Credo che in questa epoca della politica urlata serva un giornale come l’Avanti! che parli seriamente di politica e faccia riflettere su quale società vogliamo per il futuro”.