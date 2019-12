Natale a Santarcangelo, l'attacco di Fiori: "La città è avvolta dal grigiore, pochi addobbi e luci spente fino a sera"

"Santarcangelo non è il paese del Natale". A lanciare la polemica è il consigliere della Lega Marco Fiori. "Le uniche decorazioni sono quelle illuminate e fino alla loro accensione non vi sono in paese i classici addobbi colorati tipici del Natale. A eccezione di alcuni esercizi commerciali che hanno allestito esternamente in totale autonomia le loro attività con Babbi Natale o con decorazioni colorate, il paese resta avvolto nel grigiore dall'alba fino al tramonto. La piazza Ganganelli non ha nulla del Natale, anche i mercatini che facevano bella mostra l'8 dicembre scorso, ieri erano spariti, la piazza era semi deserta, e pensare che sarebbe bastato un semplice abete addobbato o delle corone di verde pino con fiocchi rossi appese ai pali per donare alla piazza il clima festoso e accogliente del periodo".

"Per il Natale clementino sono arrivati dalla regione 20mila euro che a mio parere non sono stati assolutamente spesi bene. La città ha quest'anno beneficiato di luci e suoni natalizi grazie esclusivamente alla associazione "città viva" che si sta prodigando molto per il rilancio dello shopping nel nostro centro. Purtroppo ieri, l'ultima domenica pre-natalizia ho osservato poca gente con buste di acquisti e altresì persone più interessate al settore enogastronomico ormai preponderante in città. Ho notato molti santarcangiolesi andare a Bellaria per respirare e gioire di una più colorita atmosfera Natalizia, nulla contro i nostri amici bellariesi ma preferire più orgogliosamente che la gente venisse a Santarcangelo perché nel nostro paese il Natale è bello".