Siti inquinati, la Lega: "A Rimini sono 22, in pericolo la salute dei cittadini"

Su 847 siti inquinati indicati dalla Lega in Emilia-Romagna, 194 sono a Ravenna, 126 a Bologna, 98 a Reggio Emilia, 93 a Modena, 91 a Parma, 84 a Forli'-Cesena, 82 a Ferrara, 57 a Piacenza, 22 a Rimini. Li elenca, città per città una nota del Carroccio contestando alla Regione di non aver adottato "alcun piano di bonifica, provvedimento che sarebbe urgente anche alla luce di due notizie di questi giorni. Si tratta del sequestro preventivo della discarica di Finale Emilia (Modena) e dell'accordo di Hera per smaltire i rifiuti in arrivo da Roma".

A proposito del sequestro di Finale Emilia, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha scritto a Stefano Bonaccini per negare qualsiasi responsabilità nella vicenda, dopo che l'esponente del Pd aveva provato a incolpare il governo Conte 1. "Un piano delle bonifiche è necessario per migliorare l'ambiente, tutelare il territorio e creare lavoro" dice Lucia Borgonzoni. "È incredibile la disattenzione del Pd su un tema cosi' delicato e fondamentale. Ne va anche della salute dei cittadini di Ferrara e dell'Emilia Romagna".

(Fonte Agenzia Dire)