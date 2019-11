Nuova Questura, Morrone: "Il post di Gnassi è la solita smargiassata"

“La classe è una caratteristica rara e certo non è fra le doti del sindaco Andrea Gnassi che ha creduto di fare la solita smargiassata scrivendo un confuso post, poi fedelmente riportato dai media, contro la Lega e Matteo Salvini, dal quale emergono, contrariamente alle intenzioni del sindaco, solo debolezza, rancore e frustrazione". Il segretario della Lega in Romagna, Jacopo Morrone, replica così alla sfuriata del sindaco di Rimini contro le affermazioni dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla vicenda della nuova Questura. D'altronde Morrone afferma di capire "le angustie di Gnassi nel vedere avvicinarsi la fine della sua carriera di professionista della politica. Dopo quasi 10 anni di amministrazione, il sindaco lascia infatti una pessima eredità". La città meritava "molto di più", invece è "ultima in Italia per sicurezza, indebitata, con una tassazione comunale esorbitante, senza prospettive, nè progetti lungimiranti". Per "molti" è invivibile e con "un futuro incerto". Tuttavia, "nonostante gli acclarati fallimenti", prosegue Morrone, il primo cittadino "attacca la Lega credendo ancora di far passare per vere le sue fantasiose ricostruzioni del fallimento della Cittadella della giustizia". Invece "il Partito democratico ha grandi responsabilità", mentre "la Lega ha concorso a risolvere positivamente questo problema nel breve periodo", con la sede temporanea di piazzale Bornaccini, e "se ne avrà la possibilità cercherà di mettere la parola fine al problema con una soluzione definitiva che accontenti tutti". Per cui, conclude Morrone, è "il tempo di dire basta ai fraintendimenti e alle mezze bugie del sindaco, la cui unica via d'uscita sarebbe dare le dimissioni per manifesta incapacità".