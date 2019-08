Nuova Questura, Salvini: "Le città ad alta densità turistica avranno maggiore attenzione"

"I pregressi riguardano decine di Questure", non solo quella di Rimini, "le cui documentazioni ho trovato ferme nei cassetti in alcuni casi da troppi anni". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Milano Marittima per presentare la festa della Lega Romagna, risponde così ai giornalisti che gli chiedono dell'iter per la nuova Questura di Rimini. Entro il prossimo aprile, aggiunge, "entreranno in servizio 4.500 poliziotti in tutta Italia. Nonostante il blocco delle assunzioni degli anni passati corriamo contro il tempo per garantire quanto meno che non ci siano tagli e chiusure". L'obiettivo è "almeno un uomo in piu' in ogni Questura". Inoltre, prosegue, "stiamo anche riclassificando il grado di pericolosità dei territori, alcune città ad alta densità turistica avranno maggiore attenzione", conclude.