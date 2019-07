Obbligo vaccinale: "La Tosi minimizza i numeri dei bambini non vaccinati"

Sembrerebbero non tornare i conti sulla copertura vaccinale dei bambini di Riccione dopo un'intervista al primo cittadino della Perla Verde, Renata Tosi, che ha fatto il punto della situazione. Parole che non sono piaciute a Sabrina Vescovi, capogruppo del Pd in consiglio comunale, che all'indomani delle dichiarazione del sindaco ha diffuso una nota stampa della dottoressa Marina Gambetti, medico specialista in Emergenza-Urgenza. "Il sindaco Tosi affrontando i dati della copertura vaccinale dei bambini del Comune di Riccione - dichiara la dottoressa Gambetti - dice che preferisce non parlare di numeri e mette in discussione concetti scientifici come l’immunità di gregge, Interrogata circa il numero di casi a Riccione il sindaco dice che ne “ abbiamo una trentina di casi”; i dati della copertura vaccinale a Riccione nel 2018 si attestano sul 90.3% circa, riguardo tutte le vaccinazioni con incremento dello 0.6% rispetto al 2017, per scendere all’85.8% per la trivalente morbillo-parotite-rosolia, con incremento dell’1.8% rispetto al 2017".

"I dati ISTAT 2017 - conclude la Gambetti - stimano a Riccione 1268 bambini da 0 a 4 anni e se la % dei vaccinati è del 90.3 % stiamo parlando di 120 bambini che salgono a 180 per la trivalente e, a meno che non si sbagli l’ISTAT a contare i bambini, o sbagli l’osservatorio della Ausl, allora il sindaco Tosi minimizza il problema e dice numeri a caso; lo stesso Sindaco che è anche il garante, per legge, della salute di tutta la collettività e il Presidente del Distretto Socio-Sanitario della zona sud della Ausl Romagna. Non mi addentro nella discussione scientifica, lo stanno facendo altri più titolati di me, io sono un medico specialista in Emergenza-Urgenza, ma chiedo un atteggiamento più “onesto, più scientifico” al sindaco che dice che farà rispettare la legge, ma che con questo suo atteggiamento compiacente volto al consenso elettorale contribuisce ai peggiori risultati del nostro comune nella nostra Regione".