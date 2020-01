Palazzi incontra pescatori e balneari: "Porterò in regione le istanze del settore"

E’ stata una affollata tavola rotonda, organizzata presso il Club Nautico di Rimini con la partecipazione di tutti i più importanti rappresentanti della filiera economica e imprenditoriale legata al mare, a dare ad Andrea Palazzi, candidato alle Regionali per Forza Italia, la possibilità di sottolineare il suo impegno a rappresentare in Consiglio Regionale tutte le istanze e le rivendicazioni su cui l’intero settore marittimo-balneare aspetta da tempo risposte ed interventi. Particolarmente incisivi gli interventi dei vari relatori, a cominciare dal presidente della Consulta del porto di Rimini, Gianfranco Santolini che illustrando il progetto definitivo dell’Avamporto de Rimini ha sottolineato la forte necessità che il progetto venga al più presto completato per dare maggior slancio allo sviluppo turistico dell’intera Riviera, così come il riordino strutturale dello Squero, l'antica area di rimessaggio delle imbarcazioni, oggi usato come parcheggio. Diego Casadei, presidente Oasi Confartigianato della Provincia di Rimini ha chiesto a Palazzi un forte impegno perché vengano risolti ed affrontati una serie di problemi che riguardano le imprese balneari, a partire proprio dall’estensioni delle concessioni, dal rafforzamento dei canali di contribuzione a fondo perduto, della continuità di erogazione di risorse per la salvaguardia della costa, per arrivare alla necessità di avere un organica normativa sul riordino demaniale.

Giancarlo Cevoli, presidente della Cooperativa lavoratori del mare, ha chiesto un forte impegno affinchè la Regione si impegni con più costanza e determinazione ad utilizzare in pieno le risorse del FEAMP, il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE. A completare il panel dei relatori sono intervenuti anche Remigio Catarinetti della Consulta del porto di Riccione che ha chiesto interventi più risolutivi per dare efficienza al porto riccionese e Franca Mulazzani, socio fondatore di Yacht Time che ha posto l’accento sulla necessità che i porti e le darsene della Riviera romagnola si attrezzino sempre più e meglio per contrastare la concorrenza degli altri porti dell’Adriatico e dare slancio al settore della nautica da diporto che potrebbe essere un volano molto importante per lo sviluppo turistico dell’intera provincia di Rimini. Concludendo i lavoro della Tavola Rotonda, Andrea Palazzi ha assicurato che si farà portatore di queste e di tutte le istanze del settore marittimo- balneare.

“Mi sento e sono il più plausibile e solo interprete delle istanze del settore di cui anche come imprenditore faccio parte - ha sottolineato Palazzi. - Se sarò eletto intendo aprire un filo di contatto e di confronto continuo con tutte le categorie che oggi qui mi hanno confermato la loro fiducia. Ho già avuto modo come Assessore al demanio del Comune di Riccione di affrontare e risolvere con impegno una serie di questioni rimaste nel mio comune per troppo tempo aperte come la programmazione e gli interventi di ripascimento, l’approvazione in Consiglio Comunale della proroga di 15 anni delle concessioni demaniali e l’avvio dell’iter di riconoscimento dell’arenile di Riccione e della sua identità come patrimonio immateriale e intangibile dell’umanità tutelata dall’Unesco”. A chiudere i lavori una breve dichiarazione condivisa da tutti i partecipanti con cui hanno voluto sottolineare la loro fiducia e il loro ad Andrea Palazzi ritenendo che proprio lui rappresenta il candidato ideale e l’amministratore ideale per rappresentare nel prossimo Consiglio Regionale le istanze dell’intero comparto marittimo- balneare della Riviera di Rimini.