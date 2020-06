Parco eolico, Coratti (M5s): "Visionato il progetto, partire subito col confronto"

Ha visionato il progetto del parco eolico off shore, che potrebbe sorgere al largo delle coste riminesi, e si è interessato alla sua realizzazione il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti che sipega come l'opera abbia "acceso il dibattito sul nostro territorio. Visioni, sensibilità e declinazioni diverse sull’ambiente hanno accolto la notizia di questa operazione”. "Mi sono confrontato con la Capitaneria di Porto di Rimini visionando il progetto in loro possesso - aggiunge il pentastellato - che è rilevante e su cui ritengo prioritario aprire immediatamente un reale confronto con tutti gli stakeholders. Il parco eolico impatterà profondamente la nostra Riviera da un punto di vista ambientale ed economico e tutti gli aspetti dovranno essere vagliati attentamente nell’interesse del territorio. Senza approcci ideologici o strumentali.

Rispetto alla questione del Parco, ho in programma un confronto con il Presidente della X commissione (Industria, commercio e turismo) del Senato di cui sono membro e che è competente sul tema. L’obiettivo è quello di analizzare con esperti il progetto del parco eolico, approfondirne le opportunità e le criticità e condividerle con i cittadini. Ritengo che per ogni operazione di grande importanza per il futuro della nostra comunità sia necessaria e doverosa una concertazione. La rilevanza di questa operazione richiede responsabilità e un confronto senza opacità, fornendo tutti gli elementi e le informazioni necessarie per una scelta consapevole sotto tutti i punti di vista”.



