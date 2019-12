Parte la campagna elettorale di Pruccoli (Pd), evento a Secchiano per “riappropriarsi dell’orgoglio di una vallata”

Agli incontri del Presidente della Regione Stefano Bonaccini c’era e c’è. A Misano e a Riccione, e soprattutto a Ponte Verucchio, dove si discuteva del ponte. Uno dei temi che in questo frangente più stanno a Giorgio Pruccoli. Consigliere eletto con tanti voti della Valmarecchia, e in qualità – tra l’altro – di componente della Commissione regionale III Territorio, Ambiente, Mobilità, Pruccoli ha proposto una interrogazione in Regione circa la situazione della infrastruttura di Ponte Verucchio, ma soprattutto ha a cuore la situazione dei residenti e di quanti utilizzano quotidianamente il ponte per motivi di lavoro o di spostamento, e della economia di una intera vallata.

Con questa rinnovata attenzione al territorio e alla cultura d’impresa, Giorgio Pruccoli si candida al Consiglio Regionale nella Lista del Partito Democratico Bonaccini Presidente, alle elezioni del 26 gennaio 2020. La sua campagna elettorale entra nel vivo, con due iniziative in programma. La prima è un evento legato in particolare alla Valmarecchia e all’alta Valmarecchia, ma ovviamente è aperto a tutti. “Sleghiamo l’alta Valmarecchia” è una cena di autofinanziamento, sabato 4 gennaio, alle ore 20,30 presso il ristorante Tanha Lake Bar a Borgnano di Talamello. Pruccoli si fa “precedere” a questo appuntamento dallo slogan: “La tua miglior Regione” e dall’hastag #iovotoPruccoli, che campeggia sui manifesti che ritraggono il candidato su fondo giallo, cartellonistica con la quale Pruccoli ha aperto la comunicazione per la campagna elettorale. Quota di partecipazione: 30,00 euro. Per info e prenotazioni: Elettra 345.4504809; Donatella 347.6622335.

“Sleghiamo l’Alta Valmarecchia è un momento di aggregazione e di orgoglio di un territorio che ha una grande tradizione ma che ha tutte le intenzioni e le possibilità di stare al passo con i tempi e di guardare al futuro con più di una speranza. – dice Pruccoli – Questo piccolo evento vorrebbe offrire anche la possibilità di riappropiarsi di argomenti e tematiche, analisi e strategie che non possono essere appannaggio della Lega, che pure sappiamo riscuotere ampio consenso in questa vallata. Ma va ricordato che l’alta Valmarecchia è parte integrante e integrata di una Regione – l’Emilia Romagna – la cui attività anche nell’ultimo lustro è stata importante per lo sviluppo del territorio. L’inserimento dell’Alta Valmarecchia nelle quattro aree interne individuate dalla Regione, ne è un esempio importante. L’Emilia Romagna ha individuato questo territorio tra le 4 aree su cui intervenire in via prioritaria, elaborando specifici percorsi di sviluppo locale con la collaborazione attiva delle comunità di riferimento. La strategia Paesaggi da vivere, propone un’idea di sviluppo fondata sui settori trainanti del territorio: l’agricoltura e il turismo naturalistico e culturale. Parallelamente si vuole assicurare un contesto favorevole per le persone, attraverso il rafforzamento dei servizi sanitari, di istruzione e di mobilità. Tutti temi, questi, affrontati in Consiglio Regionale e che saranno maggiormente e debitamente sviluppati nella prossima legislatura”.

La seconda iniziativa di Pruccoli è in programma il 14 gennaio 2020, cena di autofinanziamento al Ristorante Frontemare (viale Regina Margherita, 52) di Rimini. In quella occasione parteciperà l’On. Alessia Morani, Sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo Economico. Altre tappe della campagna elettorale di Pruccoli saranno dedicate specificatamente ai giovani, con ritrovi al mattino e apericena, e incontri con i residenti di tutti i 26 comuni della Provincia di Rimini. Per ascoltare e mettere al centro dell’azione politica la voce dei territori e delle persone