Pecci (Lega): "Strade troppo pericolose, più vigili in campo per la sicurezza"

L'impennata di incidente stradali degli ultimi giorni preoccupa il capogruppo in consiglio comunale a Rimini della Lega, Marzio Pecci, che in una nota stampa punta il dito contro l'assessore alla Sicurezza, Jamil Sadegholvaad, sullo stato delle strade riminesi. "Da un po' di tempo si registrano sulle strade cittadine numerosi incidenti, anche mortali, che dovrebbero indurre l'assessore, con delega alla Scurezza, ad intervenire adottando le misure necessarie per aumentare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti e la mortalità sulle strade - attacca Pecci. - Invece di fare il giullare sulla Questura, l'assessore, farebbe bene a concentrarsi e studiare una nuova segnaletica, verticale e orizzontale, un migliore asfalto, la pericolosità delle rotatorie ed il problema degli attraversamenti pedonali che non si vedono. L'assessore, invece di studiare le forme di sicurezza stradale non fa altro che preoccuparsi di come "fregare" i cittadini sanzionandoli con autovelox, T-red o altri strumenti tecnologici utili per punire gli automobilisti scambiandoli per semplici bancomat.

Abbia il coraggio l'assessore di mettere sulla strada maggiori vigili per fare prevenzione e non repressione che toglie risorse alle famiglie impoverendole sempre di più. Inoltre vogliamo ricordare quanto sia importante per la riduzione dei rischi di sinistro un'adeguata e illuminazione notturna. L'illuminazione delle strade a traffico motorizzato e non motorizzato è assai deficitaria per cui è necessario intervenire anche su queste strutture. Occorre che il sindaco, purtroppo spesso assente, dal comune e dal Consiglio comunale, rimedi alle deficienze degli assessori, magari "frustandoli", a che diano soluzioni ai problemi della città invece di cercare solo l'effetto comunicativo con provvedimenti irrilevanti".