"Pet therapy gratuita e cure veterinarie gratis per i quattrozampe che aiutano i malati"

Pet therapy gratuita per i pazienti e cure veterinarie gratis per i quattrozampe che “lavorano” per il benessere di bambini e adulti. Questa la proposta di Emma Petitti, candidata capolista Pd al Consiglio regionale alle elezioni del 26 gennaio. “La pet therapy - ha dichiarato la Petitti - è stata riconosciuta come cura ufficiale già nel 2003 è numerosi studi ne hanno dimostrato l'efficacia per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti, la riduzione delle complicanze e per lo sviluppo cognitivo dei più piccoli. Per questo credo che la Regione Emilia-Romagna debba inserirla nei Livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario garantisce a ogni cittadino. Dietro prescrizione medica, la pet therapy potrà essere così offerta gratuitamente ai pazienti. Naturalmente dovranno essere rispettati precisi requisiti per le strutture in cui si può godere della terapia con gli animali e sarà definita una formazione specifica per gli operatori, per garantire qualità ai pazienti e tutelare il benessere degli animali. E la pet therapy potrà essere svolta anche a casa del malato nell’ambito dei programmi di assistenza domiciliare integrata. L'obiettivo è diffondere questo tipo di terapia, finora vista soprattutto come intervento a carattere sperimentale, e sostenere anche i professionisti che se ne occupano. Per questo gli animali potranno avere cure veterinarie gratuite quando necessarie, e la loro condizione di benessere verrà monitorata costantemente”.