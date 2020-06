Primo passo di San Leo per uscire dall’Unione di Comuni Montani “Valmarecchia”

Nella seduta del Consiglio Comunale di venerdì è stato deliberato, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il recesso unilaterale del Comune di San Leo dall’Unione di Comuni Montani “Valmarecchia”. Non avendo ottenuto la maggioranza qualificata, prevista per tale decisione, saranno necessarie altri due deliberazioni con la stessa maggioranza assoluta. “A tal riguardo a breve convocherò una nuova riunione del Consiglio” ha dichiarato il Sindaco Bindi, affermando ”che è arrivato il momento di prendere posizione su un’Unione che si è dimostrata non rispondente alle aspettative tanto da non riuscire a realizzare le finalità di efficienza, sussidiarietà, adeguatezza ed economicità imposte dalla normativa di riferimento”. “La gestione unitaria di tutte le funzioni delegate all’Unione” ha continuato il Sindaco Bindi, “non ha raggiunto gli obiettivi benefici in termini di miglioramento dei servizi verso l’utenza e non si è riscontrata neppure una diminuzione dei costi”.

