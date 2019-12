Regionali, oltre 300 persone all'aperitivo al Misano Circuit Con Stefano Bonaccini

"E’ andato oltre ogni più rosea aspettativa il bilancio dell’appuntamento organizzato ieri nel tardo pomeriggio dal Comitato Misano con Stefano Bonaccini nei saloni del Misano World Circuit. L’aperitivo con l’attuale presidente della Regione Emilia Romagna ha visto la partecipazione di un folto pubblico tra cui tanti Amministratori tra cui il Presidente della Provincia Riziero Santi, i Sindaci di Misano Fabrizio Piccioni, di Cattolica Mariano Gennari, di Santarcangelo Alice Parma, di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli. Con loro l’Assessore Regionale Emma Petitti, I consiglieri regionali uscenti del PD Nadia Rossi e Giorgio Pruccoli (nuovamente candidati nella Lista Bonaccini per il consiglio Regionale) del Movimento 5 Stelle Raffaella Sensoli oltre al neo candidato al consiglio regionale Alessandro Belluzzi".

E' quanto si legge in una nota del Comitato elettorale promotore "Misano con Bonaccini" sull'incontro avvenuto sabato a Misano.

"Tra il pubblico poi tanti esponenti della società civile, la persone comuni: giovani e famiglie ed elettori più maturi. Il luogo prescelto per l’aperitivo, il Misano World Circuit, è stato un bel segnale rivolto al territorio: una delle eccellenze della Motor Valley, la culla della Riders Land, si è fatta portavoce di una voglia di trasferire al sistema la consapevolezza di volere e dover fare un salto di qualità: un passo avanti, così come recita lo slogan della campagna elettorale di Stefano Bonaccini, andando a cercare insieme di sviluppare una vision di sistema che possa far competere l’area con l’Europa. Un messaggio fatto suo anche dal Presidente Bonaccini che non ha mancato di evidenziare le opportunità che l’Amministrazione di Misano sta cogliendo come la riqualificazione del Lungomare che partirà a breve grazie ad un finanziamento della Regione e che deve essere da volano per gli operatori turistici presenti. Un’occasione da cogliere per farsi trovare pronti ad affrontare le sfide del domani" continua la nota del comitato a sostegno di Bonaccini

"Nel suo intervento durato circa un’ora Bonaccini ha toccata temi quali il turismo sportivo e quello che genera la propensione innata di Misano ai motori e quindi di conseguenza al bacino della Motor Valley oltre al welfare applicato alle persone e alla sanità. Ad anticipare l’intervento di Bonaccini, quello del Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni che ha illustrato i progetti già finanziati e di prossima realizzazione: dal nuovo lungomare che collegherà la zona nord a quella Sud creando un anima unica con Portoverde, alle piste ciclabili al nuovo polo dello sport".