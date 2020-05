Renzi (Fdi) contro il nuovo distributore automatico: "Assembramenti e bivacchi sui marciapiedi"

“E' inopportuno per ragioni di ordine pubblico il distributore automatico di alimenti e bevande insediato nel Borgo Marina”: è l'opinione del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi. Il consigliere ricorda che “il mese scorso, durante la chiusura forzata di quasi tutte le attività produttive e commerciali a causa l’emergenza sanitaria è stato realizzato e aperto nel Borgo Marina, in un negozio all’inizio di corso Giovanni XXIII°, un distributore automatico H24, per la vendita e la somministrazione di alimenti (snack), caffè, acqua, birre fresche in lattina e altre bevande. Considerato che nel Borgo Marina e nell’adiacente zona della stazione sono perduranti i problemi di ordine pubblico, dovuti allo spaccio della droga, alla prostituzione, agli “irregolari” di ogni genere, non era certo opportuna l’apertura di tale attività, aperta giorno e notte, priva della presenza di responsabili”.

Per Renzi tale distributore automatico sta diventando un punto di riferimento un luogo di assembramento di extracomunitari e ritrovo di sbandati dell’area stazione, che non rispettano il distanziamento e privi di mascherine e che bivaccano sui marciapiedi antistanti. L’insediamento di questa attività causa l’aggravio del degrado e dei problemi di ordine pubblico”. Il consigliere chiede quindi che l’Amministrazione Comunale rediga un regolamento per l’insediamento dei distributori automatici per la vendita al pubblico di alimenti e bevande, in locali privi della presenza di responsabili. “Al riguardo, l’Amministrazione Comunale prenda l’esempio dall’Ordinanza emessa dal Sindaco di Ravenna del 4.2.2019, (la cui legittimità è stata confermata dal Tar dell’Emilia Romagna), sul divieto di installazione di un distributore automatico di alimenti e bevande nella zona della stazione di Ravenna con presenti problemi di degrado e di ordine pubblico, per favorire la sua riqualificazione”, conclude Renzi.