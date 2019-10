Renzi (FdI): "I cittadini in piazza per protestare contro la nuova viabilità"

Si è tenuto sabato mattina in Piazza Tre Martiri il banchetto promosso dal Consigliere Comunale Gioenzo Renzi per la raccolta di firme contro l’annunciato cambio di viabilità monte-mare sulle vie Ducale, Cavalieri, Clodia, Corso Giovanni XXIII. "Hanno presenziato attivamente numerosi residenti delle vie coinvolte, che hanno già “sperimentato” la deviazione del traffico monte-mare per i lavori sulla Via Bastioni Settentrionali e di Porta Galliana - ha spiegato l'esponente di Fratelli d'Italia. - Hanno già subito per parecchi mesi l’intasamento veicolare, l’inquinamento acustico e atmosferico, i gas di scarico, il rischio dei pedoni di uscire di casa (anche per la mancanza di marciapiedi), il moltiplicarsi di incidenti.

La condivisione della protesta è stata espressa anche dai cittadini di altre zone della città, che considerano irrazionale dirottare il traffico di attraversamento della città, dalla Circonvallazione nel Centro Storico. Il banchetto ha visto la fila continua delle persone con la raccolta di 300 firme. Inoltre, è stato deciso di indire una prossima Assemblea Pubblica, per chiedere che l’Amministrazione Comunale revochi il preoccupante cambio di viabilità".



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Rimini usa la nostra Partner App gratuita !