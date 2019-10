Riccione, Bedina (Lega): "Giuste condizioni per il rilancio comparto del divertimento notturno sano"

"Il più bel segno, che questa amministrazione abbia intrapreso, è il cammino virtuoso nella riqualificazione del settore del divertimento, anche quello notturno. Dopo il Cocoricò, ora anche il Prince, altro storico locale, riprende vita dopo anni di inattività e silenzio". Così il capogruppo della Lega Andrea Bedina. "Dopo Galli al Cocoricò, anche il gruppo Cipriani, insieme al ben noto patron del Muretto di Jesolo Tino Pinton, credono in Riccione e nel suo potenziale per tornare ad essere la capitale del divertimento - afferma l'esponente del Carroccio -. Grandi nomi che operano in tutto il mondo, in realtà dinamiche e moderne, hanno puntato su Riccione, che oggi, anche grazie all'amministrazione comunale, ha riguadagnato credibilità nei confronti del mondo imprenditoriale".

"Il dinamismo - prosegue Bedina - l'energia positiva e le scelte coraggiose di questa amministrazione nel reindirizzare il mondo della notte ha richiamato imprendotori all'avanguardia, capaci e pronti a nuove sfide per un divertimento giovane, sano, pulito e di grande qualità , in grado di attrarre giovani di tutte le età. Già nella prossima stagione la nostra città vedrà un nuovo modo di fare divertimento, per il quale questa amministrazione ha preparato coraggiosamente il terreno. Saremo sempre al fianco degli imprenditori onesti e capaci che con noi vogliono creare un prodotto di eccellenza dove la sicurezza dei nostri giovani e il divertimento sano saranno il miglior biglietto da visita della nostra città e della Romagna. Andare in discoteca, divertirsi e tornare a casa sicuri è la migliore immagine che Riccione potrà dare di sé".