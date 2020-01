Elezioni regionali, il ministro Bonetti ospite di Bonaccini all'incontro sugli asilo nido gratuiti

Sabato 18 gennaio, Lista Bonaccini Presidente ospita la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti che insieme ai 4 candidati - Gianluca Garulli, Kristian Gianfreda, Adriana Pellegrini e Ilia Varo - partecipa a Riccione, al bar Victor, alle 14.30 per la conferenza stampa della Lista sul progetto degli asili nido gratuiti. A seguire, Elena Bonetti visita la comunità Papa Giovanni XXIII e altre associazione del mondo del sociale e del volontariato riminese con appuntamento alle 17.30 al Centro per le famiglie di Rimini (in piazzetta dei Servi, 1).

La prossima settimana, invece, è in programma martedì l'incontro con la Ministra dell’Agricoltura e dell’Alimentazione Teresa Bellanova per la chiusura della campagna elettorale. La Ministra sarà presente per una conferenza al mattino e, a seguire, pranzo e visita alla Comunità di San Patrignano e visita ad alcune aziende agricole della Provincia di Rimini.