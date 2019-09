Riccione, il Pd: "Viale Ceccarini merita più di un semplice maquillage"

"Viale Ceccarini merita più di un semplice maquillage". Il Pd commenta così l'annuncio della giunta comunale di riqualificare lo storico viale di Riccione. "Nelle ultime due campagne elettorali la Tosi aveva messo la riqualificazione di Viale Ceccarini tra le sue priorità, poi in mancanza di un’idea propose la riqualificazione dei corpi illuminanti e oggi, dopo oltre cinque anni di governo, non solo non ha realizzato nulla sull’asse commerciale più importante della città, ma non ha nemmeno un’idea di come farlo, sia dal punto di vista progettuale che economico - attaccano i dem -. E’ inutile annunciare continuamente tavoli di concertazione se poi non viene prodotto nulla di concreto. Noi come Partito Democratico siamo pronti e disposti a ragionare insieme alla maggioranza ed alla cittadinanza con gli operatori e gli esercenti sullo sviluppo futuro della città, ma vogliamo chiarezza d’intenti e non ascoltare il solito disco rotto che ci viene sempre propinato da questa Giunta Non vediamo programmazione, non c’è una visione di sviluppo, ma solo proclami a mezzo stampa che poi rimangono lettera morta".

E ancora: "Lo scorso novembre alla presentazione dei dati turistici alberghieri a cura dell’Osservatorio Turistico “Luigino Montanari” l’assessore Caldari annunciava che (testuali parole) “…dal punto di vista strutturale con il nuovo disegno di città, la riqualificazione dei viali del quadrilatero del centro e dell’area del porto, l’impiantistica sportiva, l’arredo urbano e i servizi il nostro impegno è più forte…”. A noi sinceramente sfuggono tutti gli elementi di questa immensa progettazione per il futuro della città ed in particolare del tanto citato quadrilatero del centro. I casi sono due: o tutto è chiuso in un cassetto blindato, oppure semplicemente non esiste nulla di quanto annunciato. Temiamo la seconda ipotesi anche se per il bene di questa città, speriamo nella prima, auspicando che quei cassetti vengano aperti e su quella (eventuale) progettazione si possa ragionare insieme alla Città, con il coinvolgimento dei gruppi consigliari, delle categorie economiche, dei singoli operatori ed anche dei semplici cittadini riccionesi".