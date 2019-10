Rievocazioni storiche: per la Pro Loco di Mondaino 38.500 euro dalla Regione

Il bando per le rievocazioni storiche della Regione Emilia-Romagna, anche quest’anno, premia la provincia di Rimini. “Sono 38.500 euro le risorse regionali che contribuiscono a realizzare il progetto presentato per il 2019 dalla Pro Loco di Mondaino che organizza il tradizionale Palio del Daino, commemorazione dell’incontro e della pace tra i Malatesta e i Montefeltro nel 1417” riporta il consigliere regionale Pd Nadia Rossi.

“Per la prima volta, da quando nel 2017 abbiamo approvato la legge sulle rievocazioni storiche, la Regione ha emesso un bando unico per l’organizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e i progetti di conservazione e restauro di costumi e materiali” – spiega Rossi, che aggiunge – “Grazie ai 300.000 euro assegnati complessivamente quest’anno, l’Emilia-Romagna contribuisce attivamente alla realizzazione di eventi bellissimi e dall’alto valore culturale e sociale. Non mi stancherò mai di dire, infatti, che dietro alle rievocazioni storiche c’è l’impegno di decine e decine di persone che studiano e realizzano capolavori come gli oggetti di scena, i costumi e le coreografie, danno vita a momenti di svago e attrazione per residenti e turisti, e attorno a loro muovono una vera e propria rete sociale e solidale. Il mio auspicio, grazie a questa legge, è che questo sostegno possa proseguire e continuare con lo stesso impegno e una ancor maggiore determinazione su tutto il territorio emiliano- romagnolo”.