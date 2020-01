Burioni contro il Movimento 3 V: "Sono pochi babbei cavernicoli, ma pericolosi per la salute"

I no vax hanno ribadito con il risultato delle elezioni la loro roccaforte riminese, con una soglia oltre l'1%, ma rimane comunque la media regionale più alta. Un dato che commenta anche l'immunologo Roberto Burioni. Il medico del San Raffaele di Milano lancia una sonora stoccata al Movimento 3 V (Vaccini Vogliamo Verità) ai suoi 808 elettori. "Le elezioni regionali in Emilia-Romagna hanno dimostrato che i no vax sono politicamente irrilevanti - scrive sulla sua pagina facebook Burioni - Ma possono comunque fare molto danno alla salute pubblica".

"Le elezioni hanno fornito un dato molto interessante, i babbei cavernicoli che sono convinti che i vaccini facciano male in quella regione sono 10.979, pari allo 0,47% degli elettori. In altre parole, afferma il medico, "politicamente sono totalmente irrilevanti, ma dal punto di vista della salute pubblica, non vaccinando i loro figli e spaventando gli altri genitori, possono fare molto danno".

Burioni chiosa poi i suo commento con i complimenti per la rielezione del governatore uscente, Stefano Bonaccini. "A elezioni avvenute posso dire che Bonaccini è stato il primo in Europa a capire la pericolosità degli antivaccinisti ed è stato il primo a pensare all’obbligatorietà, sono felice che gli elettori l’abbiano premiato e spero che continui nei prossimi cinque anni a difendere la salute degli emiliano-romagnoli".