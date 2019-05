Cécile Kyenge fa tappa in Romagna per un confronto sulle elezioni europee

Cécile Kyenge, ex Ministra per l'Integrazione, già europarlamentare (Pd), candidata alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Nord Est, sarà domani, dalle ore 09.00 a Cesenatico per un passaggio al mercato in zona Stadio. Dalle ore 10.00 si sposterà assieme al bus del Pd locale di Rimini e Riccione, per un tour elettorale che partirà dal parcheggio di ponte Tiberio a Rimini, per giungere alle ore 10.30 in piazza Matteotti a Riccione dove è previsto il banchetto e l'incontro con cittadini cittadine per confrontarsi sulle proposte di programma per le europee.

In serata, per le ore 21.30 è in agenda l'evento di chiusura della campagna elettorale "Avanti tutta per l'Europa!" a Trento, al bar Fiorentina presso via Calepina 4. Concerti di Fabrizio Zanella e Plastc trio.