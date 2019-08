Crisi di Governo, Petitti (Pd): "Serve un governo di legislatura, no ad accordi di breve durata"

‘’Nella Direzione nazionale del Partito Democratico abbiamo approvato all’unanimità la relazione del Segretario Nicola Zingaretti, affidandogli il mandato pieno a gestire per conto del PD la crisi di governo e le consultazioni con il Capo dello Stato - afferma Emma Petitti, assessore regionale e componente la direzione nazionale del Pd - Chiediamo piena discontinuità e diciamo no ad accordi di breve di durata che sostengano governi di scopo e si valuteranno unicamente ipotesi di intesa per governi di legislatura e soprattutto di vera svolta, su cinque temi principali: Impegno e l’appartenenza leale all’UE, per una Europa profondamente rinnovata; Svolta nelle ricette economiche e sociali per mettere in campo da subito un governo di rinnovamento volto a politiche ridistributive e di attenzione al lavoro, all’equità sociale, territoriale, generazionale e di genere e che riapra una nuova stagione di investimenti pubblici e privati; Cambiamento profondo nell’organizzazione e gestione dei flussi migratori fondato sui principi di solidarietà, legalità e sicurezza, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e con l’impegno prioritario per affermare un pieno e diverso protagonismo dell’Europa in questi temi; Investimento su una nuova e diversa stagione dello sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale; Pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa incarnata dai valori e dalle regole scolpite nella Carta Costituzionale a partire dalla centralità del Parlamento. Se su questi punti ci saranno delle intese il Partito Democratico sarà disposto a fare la propria parte, diversamente nessuna paura del voto’’.