Elezioni, Nadia Rossi (Pd): "I risultati ottenuti confermano che i cittadini scelgono credibilità e persone"

All'indomani dei risultati che vedono i comuni del Riminese per la maggioranza a sinistra arriva l'intervento di Nadia Rossi, consigliera regionale Pd Emilia Romagna. “All’improvvisazione rispondono i fatti, all’arroganza e ai dispetti rispondono il cuore e l’impegno per i propri territori. Se il dato delle elezioni Europee ci ha riconsegnato una Lega primo partito in Italia e un Movimento 5 Stelle in profonda crisi, l’esito della tornata amministrativa nella Provincia di Rimini conferma come in cabina elettorale i cittadini scelgano prima di ogni altra cosa la credibilità e i programmi, come si affidino alle persone (e non a personaggi) che agli slogan e alle promesse dall’applauso facile, preferiscono far parlare i progetti concreti, le idee di sviluppo delle città. Le amministrative hanno certificato, nel riminese ma non solo, come i cittadini mettano al primo posto la capacità di governare, premiando chi si mette al servizio del territorio. Una lezione per chi, alla vigilia del voto e ancor di più nelle prime ore della giornata di ieri, profetizzava una disfatta del centrosinistra e un futuro ancora più ‘nero’. Ciò non significa che il Pd oggi possa illudersi: sarebbe quantomeno stupido ridimensionare il ‘fenomeno’ Lega e la presa sempre maggiore che il partito di Salvini ha sui nostri territori e sull’elettorato. In prospettiva del prossimo voto in Emilia Romagna però, a dispetto di quanto nelle ultime settimane si sono ostinati a ripetere, il Pd, il centrosinistra e le forze civiche che si aggregano su progetti, proposte e idee, possono giocarsi la partita con ottime chances: se si metteranno sulla bilancia i risultati ottenuti in questi anni di governo, se si resterà a contatto con i cittadini tralasciando le sterili diatribe interne, se ci metteremo tutti la faccia, l’esito potrà essere tutt’altra storia rispetto alle europee. Infine, mi complimento con Elisabetta Gualmini e Paolo De Castro, eletti al Parlamento europeo: due figure apprezzate proprio per la loro competenza, autorevolezza e capacità, che saranno in grado di rappresentare al meglio il cuore dell’Emilia Romagna a Bruxelles. E mi complimento con tutti i sindaci eletti”.