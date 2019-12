Elezioni, il gruppo Volt al fianco di Bonaccini: al via la campagna e la raccolta firme

I volontari e il cordinatore cittadino di Volt Rimini, il primo partito paneuropeo progressista ed ecologista, cercano il supporto della cittadinanza per le elezioni regionali 2020 con una serata aperta a tutti. Mercoledì 18 Dicembre, al Primo Bacio, in piazza Cavour, dalle ore 18.30 alle 21, la sezione di Rimini organizza una serata dedicata a tutta la cittadinanza dedicata alla presentazione dei suoi candidati in Provincia e del suo programma regionale. Programma con quale gli attivisti vogliono correre a gennaio 2020 in coalizione con il presidente uscente Stefano Bonaccini. "Ma per farlo, dobbiamo raccogliere un numero di firme che ci permetta di poterci rappresentare con il nostro simbolo sulla lista: per questo è fondamentale l'aiuto di ogni singola persona, ogni cittadino interessato ad una vera partecipazione politica democratica e pluralista" ricordano i volontari.

Insieme ai candidati al consiglio regionale Augusto Argento, Francesco Marino, ed Emanuela Serri, il gruppo si sta imegnando già da novembre in attività di ascolto della cittadinanza durante i gazebi e banchetti di raccolta firme in piazza, incontri di presentazione e dialogo come quello di Mercoledì 18 in città e nei comuni limitrofi, e alla partecipazione agli eventi di supporto al presidente uscente Stefano Bonaccini, come la manifestazione del 7 Dicembre a Bologna. I moduli per la raccolta firme saranno presenti anche Mercoledì 18.

"Abbiamo deciso di correre a supporto del governatore uscente Stefano Bonaccini: crediamo che in un momento politico complesso come quello attuale sia necessario fare fronte comune e unire le forze contro chi viene qui a fare campagna elettorale ma dal 27 gennaio non ci sarà più" spiega Loris Savardi, coordinatore e fondatore del gruppo Riminese di Volt, nato a Luglio 2019. Come già annunciato ufficialmente dallo stesso Bonaccini sul suo profilo Facebook, lo stesso governatore uscente è "orgoglioso di avere al mio fianco anche Volt, con una lista giovane e di giovani".

"Lo ripetiamo sempre: insieme siamo più forti! E per riuscirci abbiamo bisogno di tutti voi: venite a firmare!" sostengono gli attivisti, che invitano tutta la cittadinanza a rimanere aggiornata sui vari canali social Facebook e Instagram di Volt Rimini per altre date, eventi e novità. Si può firmare agli URP del comune entro Venerdì 20, ma abbiamo in programma di essere in piazza tutti i giorni di questo weekend, Venerdì mattina a Rimini in P. tre Martiri e Domenica pomeriggio in centro a Bellaria sono le date confermate.