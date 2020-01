Elezioni regionali, le preferenze in Provincia: stravince Emma Petitti, poi Montevecchi

La battaglia delle preferenze personali nella provincia di Rimini, nonostante i dati siano ancora provvisori, si stanno ultimando gli scrutini, è ampiamente vinta da Emma Petitti, candidata riminese del Pd, con 7.892 voti, nella stessa lista a seguire Nadia Rossi con 3.718, Giorgio Pruccoli 2.756 e Alessandro Belluzzi 1.434. (I candidati uscenti Rossi e Pruccoli raccolgono meno preferenze del 2014 pur in presenza di una affluenza alle urne del 30% superiore. Non si conosce ancora la distribuzione dei seggi ma è molto probabile che al Pd spettino 2 consiglieri regionali).

Un grande risultato, che lo posiziona sul podio al secondo posto, per Matteo Montevecchi, candidato della Lega e consigliere comunale di Santarcangelo che ha preso 5.033 voti, sorpassando il segretario provinciale Bruno Galli che ha preso 3.833 voti. Sempre nel Carroccio sono stati invece 2.413 elettori a favore di Vallì Cipriani e 1.320 per Veronica Pontis.

Forza Italia vede Nicola Marcello con 2.382 preferenze e il capolista di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi con 1.413 che stacca gli altri candidati.

Rimandendo nel centrosinistra per la lista Bonaccini Presidente porta a casa 1.866 voti il consigliere comunale Kristian Gianfreda, seguito nella lista da Ilia Varo con 925, 767 voti presi dal dottore Gianluca Garulli e 201 da Adriana Pellegrini.

Invece, la lista della Borgonzoni vede primeggiare la candidatura di Claudio Di Lorenzo con 619 preferenze. Modeste invece le preferenze per la lista dei 5Stelle che vede “primeggiare” Davide Ghinelli.

Il Movimento 3 V Vaccini vogliamo verità vede primeggiare Matteo Angelini con 789 voti, che stacca nettamente gli altri candidati di lista.

In base alle prime proiezioni sicuro il posto in Consiglio per Emma Petitti e potrebbero farcela anche Nadia Rossi (Pd) e forse Kristian Gianfreda (Lista Bonaccini Presidente).