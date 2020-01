La partita dei Comuni finisce 20 a 5 per Lucia Borgonzoni

Nel territorio riminese la partita Borgonzoni-Bonaccini finisce a favore della candidata della destra che fa incetta di Comuni. Borgonzoni infatti si aggiudice 20 Comuni, dove in alcuni stravince, e Bonaccini conquista gli elettori di 5 Comuni. La partita dei comuni finisce 9 a 6 per Borgonzoni: Appennino e costa votano a destra

„Lucia Borgonzoni infatti ha raccolto la maggioranza dei voti in gran parte dei piccoli comuni della fascia collinare, ma anche sulla costa. Nella circoscrizione di Rimini Borgonzoni vince con il 47,48% e Bonaccini con il 46,53%. I cinque comuni in cui ha vinto Bonaccini rappresentano circa il 60% della popolazione

Fedelissimi a Borgonzoni gli elettori di Gemmano con il 62,45% Montescudo-Monte Colombo con il 60,47%, seguiti da Caseldelci con il 59,03%. Ottimo risultato anche a Montefiore Conca, dove la candidata ha raggiunto il 53,90%.

Bonaccini si tiene stretti Chiusi i seggi, la diretta elettorale delle elezioni regionali 2020

„ il capoluogo e due comuni della Valmarecchia e uno della Valconca. Rimini con un 48,75% Cattolica con il 48,30%, San Giovanni in Marignano con il 47,95%, Santarcangelo con il 50,40% (Comune dove ha registrato la percentuale di voti più alta) e Poggio Torriana con il 47,45%.

