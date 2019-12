Elezioni regionali, Andrea Orlando fa tappa in Riviera per sostenere Emma Petitti

Sarà Andrea Orlando, vicesegretario nazionale Pd, l'ospite della cena di autofinanziamento che venerdì darà ufficialmente avvio alla campagna di Emma Petitti quale candidata Consigliera regionale in Emilia-Romagna. Appuntamento venerdì, alle 20, all'hotel Continental di Rimini (viale Vespucci 40) per una serata conviviale con sostenitori e simpatizzanti, in cui condividere idee, avanzare proposte, approfondire il lavoro svolto da Emma Petitti in questi anni come assessora regionale e confrontarsi sui temi del territorio in vista dell'appuntamento con le elezioni amministrative del 26 gennaio. (Info e prenotazioni 331/9517330).