Elezioni regionali, Emma Petitti: "Un risultato che mi affida ancora più responsabilità"

Un grande successo per la candidata Pd Emma Petitti, che conferma con questo risultato il grande lavoro fatto in questi anni e la fiducia dei suoi elettori (7.892 voti).

"Un risultato importante che mi affida ancora più responsabilità sul mio impegno politico per il territorio. Per le sfide future, per dare voce ai nostri comuni, alle periferie, alle persone che vogliono contribuire alla crescita della nostra comunità. E' stata una campagna molto intensa e impegnativa e ho trovato persone ricettive e con la voglia di contribuire insieme. Noi ci siamo. Io ci sono.

Emma Petitti è stata rieletta nell'assemblea legislativa insieme alla consigliera Nadia Rossi (Pd), non è stato invece riconfermato Giorgio Pruccoli (candidato Pd).