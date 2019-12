Elezioni regionali, i Grilli pensanti prendono posizione sulle decisioni di Raffaella Sensoli

Il Meetup dei Grilli Pensanti di Rimini interviene in merito alla dichiarazione del consigliere regionale Raffaella Sensoli, che ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni regionali oltre a spiegare che sosterrà, col voto disgiunto, il presidente uscente Stefano Bonaccini.

"Negli ultimi giorni abbiamo letto le dichiarazioni fatte dalla nostra portavoce Consigliera Regionale Raffaella Sensoli, che ha deciso di non ricandidarsi – commenta il gruppo dei Grilli Pensanti – alle prossime elezioni regionali ed ha annunciato il suo voto disgiunto a favore di Bonaccini presidente della Regione. In assemblea pubblica, organizzata ogni lunedì da anni, la stessa ha ribadito le sue dichiarazioni ed esplicato i motivi che l’hanno portata a prendere tale decisione. Noi tutti, che ci aspettavamo e davamo per scontato la continuità del suo impegno, eccelso, in questi anni, abbiamo comunque ascoltato ed accettato le sue motivazioni".

Pur rinnovando la nostra stima – proseguuono – nei suoi confronti e considerando che un voto disgiunto è lecito e democratico nella legge elettorale regionale, dobbiamo dissentire con la sua indicazione di voto. Il nostro impegno come meetup storico, ci vede sempre fedeli al MoVimento 5 Stelle, anche nei momenti più incerti e difficili. Non è la prima volta che incontriamo ostacoli e non sarà l’ultima. Il nostro Meetup è per una campagna elettorale pro M5S e per il candidato Presidente–che nei giorni prossimi uscirà sulla piattaforma “Rousseau”.

Il gurppo chiosa rinnovando "stima e ringraziamento a Raffaella Sensoli per il suo lavoro come portavoce del MoVimento 5 Stelle nel suo mandato, con i più sentiti auguri per il suo futuro".