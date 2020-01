Elezioni Regionali, il Movimento 5 Stelle presenta i suoi candidati

Anceh il Movimento Cinque Stelle ha presentato i suoi candidati, giovedì mattina al Caffè Cavour, i centro storico. In corsa alle elezioni regionali ci saranno l’avvocato misanese Luigi Delli Paoli (assente all'incontro), il consulente per le telecomunicazioni Davide Ghinelli, l'albergatrice Francesca Fratta e Ilaria Livi, 22enne laureata in economia e finanza. Ad affiancare i quattro candidati due colonne del Movimento: il senatore Marco Croatti e il sindaco di Cattolica Mariano Gennari.

Attivi da anni nel Movimento ognuno si concentrerà nel corso della campagna elettorale su alcuni temi: Ghinelli si occuperà di ambiente; Francesca Fratta punterà sul turismo, Delli Paoli si dedicherà a contrastare l'azzardopatia e Ilaria Livi sul commercio.