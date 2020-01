Elezioni regionali, incontro con Emma Petitti e la senatrice Cirinnà su sessualità e diritti

Approvando la legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, l'Emilia-Romagna ha fatto nei mesi scorsi un passo avanti importante sul terreno dei diritti. Una strada che intende continuare a seguire decisamente. Se ne parlerà martedì 21 gennaio a Rimini all'incontro “Regione e sentimento. I valori che ci rendono forti” incentrato sui diritti delle persone Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Appuntamento alle 17.30 al Nomi Club dell'hotel Duomo (via Giordano Bruno 28/A) con Monica Cirinnà, senatrice e promotrice della legge sulle unioni civili; Emma Petitti, assessora regionale a Bilancio e Pari opportunità, candidata alle elezioni del 26 gennaio; Marco Tonti, presidente Arcigay Rimini; Paolo Rondelli, membro del Consiglio grande e generale di San Marino e promotore delle unioni civili. Un i

“Affermando il diritto alla piena autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere – chiosa Petitti - abbiamo fissato un principio che non può più essere messo in discussione, cioè che ogni persona vale in quanto tale, per ciò che è”.