Elezioni regionali, incontro con il ministro Bellanova: tappe a "Sanpa" e nelle aziende

Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova fa tappa a Rimini martedì 21 gennaio, ospite della Lista Bonaccini Presidente.

Quattro gli appuntamenti organizzati, il primo alle 11.30 nella sede elettorale in Piazza Malatesta per parlare di "Agricoltura e l’alimentazione in Emilia-Romagna eccellenze nel mondo", a seguire Teresa Bellanova incontrerà

le aziende del territorio con visita e pranzo alle 13 alla Comunità di San Patrignano; alle ore 15.30 visita all’Azienda agricola Fungar di Coriano e alle 17 tappa a Tenuta Saiano a Poggio Torriana.

A tutti gli appuntamenti saranno presenti Gianluca Garulli, Adriana Pellegrini, Kristian Gianfreda e Ilia Varo Candidati di Lista Bonaccini Presidente.