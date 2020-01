Elezioni regionali, incontro con Il Popolo della Famiglia e Giovanardi su droghe e società

Sabato 18 gennaio alle 10.30, alla sala del Buonarrivo in corso d’Augusto 231 a Rimini, il Popolo della Famiglia promuove un incontro pubblico sul tema “L’impatto delle droghe sulla salute e sulla società”.

“In Emilia-Romagna – spiegano i promotori – servono politiche a tutela dei giovani e delle famiglie per contrastare con tutta la determinazione possibile la cultura dello sballo e la diffusione di droghe e alcol".

Partecipano all’incontro:

Prof. Giovanni SERPELLONI (ex Capo Dipartimento per le politiche antidroga del Governo italiano)

Dr. Antonio BOSCHINI (Responsabile terapeutico della Comunità di San Patrignano)

On. Carlo GIOVANARDI (ex Ministro rapporti con il Parlamento)

Mirko DE CARLI (Responsabile per il nord Italia de “Il Popolo della Famiglia”)

Saranno presenti i candidati della lista Il Popolo della Famiglia- Cambiamo! – Insieme per l’EmiliaRomagna:

Dott. Alessandro MARGIOTTA

Rosalia PENSERINI (“Partito del Valore Umano”)

Dott.ssa Francine GAMBARO