Elezioni regionali, incontro con la candidata alla presidenza Laura Bergamini

Il Partito Comunista sarà anche a Rimini per una delle tante iniziative condotte sul territorio in questi giorni nell'ambito della campagna elettorale. Domenica 19 gennaio alle ore 16 nella sala consiliare di via de Warthema 26 è organizzato un incontro con la candidata presidente Laura Bergamini, lavoratrice nel settore dell'infanzia a Parma, e con Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista.

I temi centrali della campagna elettorale sono il lavoro, contro la precarietà e la frammentazione contratturale, la sanità, a favore dell'universalità e della gratuità del diritto alla salute, l'ambiente, contro il profitto dei padroni che è incompatibile con la tutela ambientale", afferma Laura Bergamini in una nota. "Saremo lieti di incontrare i cittadini riminesi e di presentare non solo le nostre proposte per la regione - continua - ma anche e soprattutto la coerenza e la forza della nostra idea di politica, una politica come megafono dei bisogni di cittadini e classi popolari".