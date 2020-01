Elezioni regionali, la Lega presenta i candidati e Morrone punta a una visita di Salvini a San Patrignano

Sono Bruno Galli, Vallì Cipriani, Matteo Montevecchi e Veronica Pontis i candidati riminesi della Lega per le elezioni regionali,una delle sei liste a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni. Il Carroccio li ha presentati sabato mattina nella sede di via Bonsi. Presente all'incontro anche l'onorevole e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone che ha evidenziato come i tempi in regione siano maturi per un cambiamento, annunciando inoltre la volontà di portare Matteo Salvini in visita a San Patrignano, appoffittando della sua presenza in provincia di Rimini l'11 gennaio.

Intanto, la Lega cala i suoi assi: in corsa ci sono appunto il segretario provinciale del Carroccio e attuale vicesindaco a Bellaria Bruno Galli (capolista per la circoscrizione riminese), l’ex sindaco di Montefiore e già candidata alle ultime europee Vallì Cipriani, la consigliera comunale di Misano (candidata sindaco lo scorso maggio) Veronica Pontis e Matteo Montevecchi, già consigliere comunale a Santarcangelo e attuale assistente del senatore Pillon.