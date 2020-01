Elezioni regionali, Marcello (FI) chiede tutele per i frontalieri che lavorano a San Marino

Il candidato capolista di Forza Italia Nicola Marcello in vista delle prossime elezioni torna su un suo cavallo di battaglia: il problema dei lavoratori frontalieri. E lo fa con una serie di proposte a sostegno di chi lavora a San Marino. "I miei impegni sono precisi, qui c’è bisogno di tutele salariali, occupazionali e previdenziali mediante accordi specifici e diretti tra Italia e San Marino. Personalmente ho incontrato nei giorni scorsi ministri e autorità per sensibilizzare su questi temi. Il doppio regime fiscale di chi vive in Italia e lavora a San Marino necessita di interventi e chiarimenti non più prorogabili. E ora ci si mette anche la questione delle “targhe estere”, un’altra problematica da superare. Ai frontalieri del Riminese dico che, se gli elettori mi daranno la loro fiducia, il mio impegno resterà sempre a sostegno della categoria come ho più volte ribadito ai rappresentanti del comparto stesso".