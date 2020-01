Elezioni regionali, Montevecchi (Lega): "Ex dipendenti Aeradria abbandonati al loro destino"

"Il fallimento dell’aeroporto di Rimini è stato un autentico “capolavoro” di insipienza amministrativa e di arroganza politica delle amministrazioni rosse di Comune, Provincia e Regione", afferma Matteo Montevecchi, candidato Lega al Consiglio nelle prossime elezioni regionali.

"La pista di Rimini-Miramare è la più lunga dell’Emilia Romagna (e non solo) ma sindaci, presidenti e governatori del Pci-Pds-Ds-Pd negli ultimi vent’anni non hanno fatto altro che litigare sulla gestione degli scali in regione, e per di più non hanno saputo sfruttare a scopi turistici del “boom” del low-cost negli anni Duemila. Per non parlare dell’incremento dei flussi dall’est europeo e dalla Russia. Molte erano le circostanze favorevoli e promettenti per l’aeroporto di Rimini, ma i nostri eroi-al-contrario hanno saputo farlo fallire. Lasciamo stare le procedure civilistiche ed i processi penali, che avranno il loro corso. Un’ottantina di dipendenti totalmente abbandonati al loro destino, da parte di Regione, Provincia e Comuni. Lo scandalo è arrivato a questo punto: la Regione Emilia-Romagna circa un mese fa ha ribadito di non voler interessarsi del destino dei lavoratori, dichiarando inapplicabile nei loro confronti le misure della cosiddetta “riforma Madia” (DLgs 175/16 e Decreto 100/17)".

Sappiamo che c’è un’altra legge, la 147/2013, che prevede la mobilità di personale nell’ambito di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni. Prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte di queste società, l’acquisizione di personale deve avvenire con la mobilità. In sostanza, sarebbe stato perfettamente legittimo che il personale in uscita da Aeradria transitasse con la mobilità ad altre società partecipate da Regione Emilia-Romagna, Provincia, Comune di Rimini".