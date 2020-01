Elezioni regionali, per Emma Petitti arriva il sostegno di Enrico Letta

Sostegno aperto di Enrico Letta, già presidente del Consiglio, ad Emma Petitti, candidata capolista del Pd riminese alle elezioni regionali del 26 gennaio.

L’incontro è avvenuto lunedì mattina e Letta ha speso parole di gratitudine per il lavoro svolto dalla Petitti in questi cinque anni in Regione Emilia-Romagna nel suo ruolo di assessora al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari opportunità. "Ringrazio moltissimo Emma per quello che ha fatto e soprattutto per quello che farà - ha detto Letta -. Il suo impegno in Regione Emilia-Romagna si è basato sulla concretezza e sui risultati positivi. E sono convinto che il suo impegno continuerà, anche grazie a voi".