Elezioni regionali, Petitti: "Con il Bonus Irpef aumento nello stipendio di 80 euro netti"

Bonus Irpef per i lavoratori e le lavoratrici emiliano-romagnoli, Emma Petitti, candidata capolista del Pd alle elezioni regionali di domenica 26 gennaio: "Dall’1 luglio di quest'anno, 300mila lavoratori in Emilia-Romagna potranno contare su un aumento dello stipendio netto di 80 euro al mese. Questi si aggiungono al milione di lavoratori già destinatari del bonus Irpef, che passerà a 100 euro al mese. Fatti concreti. Azioni per i nostri cittadini, frutto di politiche che avranno ricadute positive sui lavoratori e sulle lavoratrici dei nostri territori. Questa è la politica che ci piace".