Elezioni regionali, Petitti: "Investiremo più sui giovani, capitale di entusiasmo e conoscenza"

"Investire sui giovani, dare loro fiducia anche per evitare l'esodo verso l'estero, dare loro occasioni di lavoro correttamente retribuito - afferma Emma Petitti, candidata capolista del Pd Riminese alle elezioni regionali - Il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella ci ha ricordato ancora una volta l'importanza delle giovani generazioni, uno straordinario capitale di entusiasmo e conoscenze per il presente e il futuro della nostra comunità.

Vogliamo che trasferirsi all'estero sia un'opportunità in più per i nostri ragazzi e non l'unica possibilità rimasta. Nell'ambito delle politiche dedicate ai giovani, la Regione Emilia-Romagna ha scelto la strada dell'innovazione, con progetti realizzati in stretto raccordo con i territori. Dal 2014 la disoccupazione in regione è diminuita dal 9 al 4,8 per cento, il migliore risultato in Italia negli ultimi 5 anni. A trarne beneficio soprattutto i nostri ragazzi, che grazie alle opportunità di lavoro create nei più diversi settori, hanno potuto e possono costruirsi un futuro solido nei luoghi in cui sono nati e vivono. Continueremo a seguire questa filosofia anche in futuro, investendo su Rimini e il territorio riminese risorse specifiche. Il Patto per i giovani, siglato tra Regione, sindacati, forze sociali, prevede 60 milioni di euro per il buon lavoro e la formazione. Ulteriori risorse saranno destinate alla scuola, ai contributi per i libri di testo, ad ampliare le opportunità di apprendistato per i ragazzi del nostro territorio, alla cultura e allo sport, rendendoli sempre più accessibili anche ai giovani che provengono da famiglie con fasce di reddito più basse".