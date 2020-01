Elezioni regionali, Pontis sul turismo: "La nostra Provinciadeve avere una voce importante in Regione"

Dopo essersi candidata come sindaco di Misano alle scorse elezioni, Veronica Pontis torna di nuovo nell’agone politico. L’imprenditrice misanese si candida alle prossime elezione regionali con la Lega, pronta alla sfida. “Ho deciso di porre le mie competenze in ambito di imprese turistiche al servizio di un territorio che ne ha enorme bisogno – dice la Pontis – e prioritaria resta la sinergia tra commercio, turismo e balneare. Tre vertici di un triangolo che al suo interno contiene anche l’entroterra con tipicità, enogastronomia e proposte alternative al mare. Fare strategia significa guardare anche all’extralberghiero e soprattutto lavorare insieme evitando i compartimenti stagni che ci penalizzano. La nostra è la provincia di Rimini che deve avere in regione una voce importante, la prima per quello che riguarda il turismo. Questo è il motivo per cui ho accettato la candidatura della Lega certa come sono che solo una gestione d’impresa può dare al nostro territorio quel valore aggiunto che nessun altro ha. C’è dunque un sistema turistico da rivedere e rilanciare – conclude la Pontis – attraverso strategie diverse da quelle messe in atto fino ad ora. Io ci sono e sono convinta che la forza per cambiare esiste e va messa in atto”.