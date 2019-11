Elezioni regionali, Pruccoli: "L'accordo tra Pd e Cinque Stelle non l'ho mai sostenuto"

Giorgio Pruccoli, ex Sindaco di Verrucchio e Consigliere regionale uscente, è stato ricandidato dal Partito Democratico in vista della competizione elettorale del 26 Gennaio 2020. Conversando con Mario Russomanno a VideoRegione, nella trasmissione Salotto Blu, che andrà in onda venerdì alle 21.15, Pruccoli ribadisce la sua fiducia nella capacità di Governo di Stefano Bonaccini. "All'Emilia-Romagna non serve una svolta, la nostra è Regione tra le più avanzate d'Europa sia in termini economici che sociali e sanitari - spiega Pruccoli - nel caso, serve intensificare l'azione positiva nei confronti delle piccole comunità locali, iniziativa già nei nostri programmi". Sulla possibile rinuncia dei 5 Stelle ad allearsi con il Pd, Pruccoli si è espresso con chiarezza: " sinceramente la loro scelta mi toglie possibili imbarazzi. Non c'è stato il tempo per un confronto serio con loro. In queste condizioni presentarci assieme sarebbe stato un errore".