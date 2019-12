Elezioni Regionali, Renzi: "Correrò anche io con Fratelli d'Italia"

"Anche se non ho mai avuto dubbi che sarei riuscito a dimostrare la mia innocenza e correttezza, non posso non nascondere un certo sollievo e una grande soddisfazione adesso che è arrivata per me l'assoluzione nel processo Spese pazze in Regione". Commenta così la sentenza Gioenzo Renzi, consigliere comunale per Fratelli d'Italia. "Sto ricevendo anche molti messaggi di congratulazioni da colleghi e da avversari, politici di tutte le direzioni e questo è molto importante perché viene riconosciuto il valore di una persona, a prescindere dal proprio orientamento politico".

Renzi adesso volta completamente pagina e pensa già a gennaio: "Mi candiderò alle Regionali, mi era stato chiesto e avevo dichiarato la mia disponibilità, ma volevo prima aspettare questo verdetto. Nei prossimi giorni ci sarà la riunione del Coordinamento regionale di Fratelli d'Italia per decidere le liste e poi ufficializzeremo tutto. Il tempo stringe peché bisogna conseganre le liste un mese prima e prima della vigilia di Natale dobbiamo essere pronti".