Elezioni regionali, oltre 119mila al voto: maggioranza di donne e 45 ultracentenari

Avranno inizio alle ore 7 del mattino per concludersi alle 23 di domenica 26 gennaio 2020 le votazioni per le elezioni regionali. Gli elettori che potranno votare nelle 143 sezioni elettorali allestite in 36 luoghi di riunione, in totale saranno 119.697, con una maggioranza di donne (62.072).

Chi vota e quando

In netta crescita gli elettori ultracentenari – erano 39 lo scorso anno per le Europee, sono diventati 45 - che potranno recarsi ai seggi, compreso l’elettrice più anziana che ha compiuto 107 anni che guida le 36 nonnine riminesi. Donne entrambe le elettrici più giovani che, compiendo il 18° anno d’età proprio il 26 gennaio, potranno così votare per la prima volta come altri 938 coetanei (475 i maschi, 463 le femmine).

Con l’avvicinarsi della data delle elezioni l’Ufficio elettorale del Comune di Rimini invita gli elettori a controllare per tempo il possesso dei documenti necessari per esprimere il voto. Gli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale potranno così richiederne una nuova per tempo presso l’Ufficio Elettorale di via Marzabotto 25 che sarà aperto al pubblico per permettere agli elettori che hanno esaurito o smarrito la tessera elettorale di richiederne una nuova nelle giornate di giovedì 23 dalle 8 alle 15, venerdì 24 e sabato 25 dalle 8 alle 18; domenica 26 gennaio dalle ore 7 alle 23.

Dove si vota

Le delegazioni anagrafiche dell’ex Circoscrizione 5 (Viserba) Via Mazzini, 22, ex Circoscrizione 3 (Miramare) P.zza Decio Raggi, 1, la delegazione anagrafica Centro Storico, Corso d’Augusto n. 150 sono aperte al pubblico sabato 25 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e Domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 7 alle ore 23 con orario continuato. Inoltre Domenica 26 gennaio con orario continuato dalle ore 7 alle ore 23 saranno aperte anche le seguenti sedi: Delegazione “Corpolò”, Via Marecchiese, 563 – Piazzetta del Tituccio, Delegazione “Santa Giustina” Via Montiano 14 - Santa Giustina di Rimini; Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 6 (Villaggio 1° Maggio) Via Bidente, 1/P.

Esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità in occasione delle prossime consultazioni elettorali l’Ufficio anagrafe di Via Marzabotto 25 rimarrà aperto nella giornata di Sabato 25 gennaio dalle ore 8 alle ore 13 e nella giornata di Domenica 26 gennaio dalle ore 8 alle ore 22,30.

Per le persone con ridotta capacità motoria il Comune di Rimini in collaborazione con la Cooperativa “La Romagnola Onlus”; mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito ai seggi con un pulmino attrezzato. Il servizio verrà effettuato domenica 26 gennaio dalle ore 9 alle ore 17 e potrà essere prenotato nella giornata di Sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 9 alle ore 12 o nella stessa giornata di Domenica dalle ore 8,30 alle ore 16,30 al seguente numero telefonico: 348 8572642