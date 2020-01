Elezioni regionali, Rossi sull'agricoltura: "Va aumentano il fondo per i danni da clima e fauna selvatica"

Agricoltura e imprese, gli impegni di Nadia Rossi, candidata Pd al Consiglio regionale: "Gli agricoltori vanno tutelati, sono il vero presidio del territorio. Più incentivi per il ricambio generazionale, credito all’impresa e aumentare il fondo per i danni da clima e fauna selvatica".

Il pomeriggio trascorso insieme all’Eurodeputato Paolo De Castro, Vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, in tour per le aziende agricole del nostro territorio – Zavoli a Saludecio, Le Querce a Gemmano e Tenuta Santini a Coriano – è stato davvero proficuo.

Ci tengo a ringraziare dell’accoglienza tutti coloro che mi hanno permesso di conoscere le realtà in cui operano, spesso da generazioni, ascoltare la storia dell’azienda, percepire la passione per il proprio lavoro. Ma soprattutto capire quali siano le difficoltà principali visto che cercare di risolvere o semplificare la complessità delle questioni credo sia il dovere di chi amministra.

Oggi quindi vorrei proporre alcuni impegni, che mi assumo in prima persona con l’intenzione di mantenerli dai banchi dell’Assemblea Legislativa regionale. Allargare il credito alle imprese agricole per compensare danni da clima e fauna selvatica ma anche accompagnare l’innovazione produttiva e tecnologica. Investire con forza per favorire il ricambio generazionale nelle imprese. Garantire maggiore redditività delle imprese agricole e puntando a un più efficace ed equo rapporto con il commercio e la grande distribuzione. Infine semplificare e ridurre la burocrazia oltre a favorire la multifunzionalità delle aziende. Gli agricoltori, penso poi che possano essere valorizzati come valido supporto nella difesa e protezione del territorio.