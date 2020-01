Elezioni regionali, Salvini: "Era una terra inespugnabile, per noi adesso è un punto di partenza"

In conferenza stampa in diretta, trasmessa da RaiNews, il leader del Carroccio Matteo Salvini commenta in risultato delle elezioni. "Abbiamo fatto tutto quello che umanamento era possibile fare. Abbiamo fatto opposizione

e rientriamo con 13 o 14 consiglieri. E' un passaggio, vuol dire che abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare di più, ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione. Il cambio in Emilia romagna è solo rimandato. I numeri ci dicono un risultato inimmaginabile fino a qualche tempo fa, Lucia ha vinto in diversi collegi. Questo per noi è un punto di partenza. Abbiamo preso più di un milione di consensi in una terra che consideravano espugnabile, spelndida battaglia, sono assolutamente grato a chi ci ha dato una mano.Elezioni regionali, l'Emilia Romagna elegge il nuovo presidente: la diretta dello spoglio, tutti i dati

„ "Lucia - continua Salvini - ha vinto in diversi collegi, in provincia di Rimini, Ferrara, Parma e Piacenza, con percentuali, come Lega da sola, a Piacenza del 44%,a Ferrara del 41%, a Parma del 36,5%, a Rimini del 34,5%".



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.forlitoday.it/politica/elezioni-regionali--emilia-romagna-presidente-2020-provincia-forli-cesena-romagna-diretta-spoglio-dati.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/ForliToday/153595958049491



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.forlitoday.it/politica/elezioni-regionali--emilia-romagna-presidente-2020-provincia-forli-cesena-romagna-diretta-spoglio-dati.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/ForliToday/153595958049491

Ci prepariamo a una festa di ringraziamento per questo fine settimana. Gli elettori si ringraziano sempre e comunque. In Emilia Romagna oggi è una giornata di festa e non di polemica, però un'arroganza e una violneza in certi contesti non ce la saremmo mai aspettata. La festa probabilmente sarà venerdì sera. Questo per noi è un punto di partenza. Abbiamo preso più di un milione di consensi in una terra che consideravano espugnabile, spelndida battaglia, sono assolutamente grato a chi ci ha dato una mano".

“