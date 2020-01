Elezioni regionali, sprint finale di Croatti per il candidato Simone Benini

"Si conclude la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Domenica 26 seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23. Il primo appello che vorrei rivolgere è quello di andare a votare - afferma il Senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti sulla chiusura della campagna elettorale - Alle precedenti regionali del 2014 l’affluenza alle urne fu bassissima. La percentuale fu inferiore al 38% un dato che rappresentò una sconfitta per tutti. La regione gestisce deleghe molto importanti per la vita dei cittadini ed è fondamentale che si tutti si esprimano su temi che guardano al futuro del proprio territorio. Il secondo appello è quello di scegliere e dare fiducia al MoVimento 5 Stelle e al suo candidato Presidente Simone Benini. Il lavoro che in queste settimane hanno svolto Simone, i candidati e tutti gli attivisti del M5S è stato straordinario.

Una attività sul territorio che ha marcato in modo inequivocabile la distanza del nostro MoVimento dalle coalizioni di centro destra e centro sinistra. Da una parte una proposta seria e costruttiva, dall’altra la campagna elettorale di partiti politici che si sono sfidati a colpi di slogan, di colpi bassi, di troppe promesse. Utilizzando montagne di soldi con cui, da settimane, bombardano social, quotidiani e le nostre cassette della posta. Il M5S ha condotto una campagna elettorale dimostrando ancora una volta che è possibile fare buona politica senza risorse economiche, con la forza delle idee, presentando ai cittadini la propria idea di futuro per l’Emilia-Romagna che guarderà all’ambiente, alla sostenibilità, alla riconversione ecologica. Un futuro senza inceneritori e senza trivelle con politiche urbanistiche e commerciali che arrestino le colate di cemento e l’espansione della GDO, che distrugge il tessuto commerciale dei centri storici e dei nostri comuni. Con politiche sempre più incisive sul taglio ai costi della politica e sulla lotta all’azzardo. Tutti temi che le altre forze politiche non affrontano perché troppo legate, in questa regione, a forti poteri economici ed industriali. Noi siamo diversi. La nostra regione ha bisogno di una forza politica che porti sui tavoli di lavoro questa idea di futuro. Per questo vi chiedo di scegliere il cambiamento che il MoVimento 5 Stelle porterà in Emilia- Romagna. Per questo vi chiedo di votare Simone Benini come Presidente della Regione, il M5S e i suoi candidati".